ABD'deki Halkbank davasında önemli gelişme: "Şartlar sağlanırsa dosya kapatılacak"

ABD Yüksek Mahkemesi'nde devam eden Halkbank Davası'nda önemli bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, tarafları çarşamba günü Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması imzaları için duruşmaya çağırdı. Buna göre, anlaşmanın belirli şartları olacak, önce dava askıya alınacak, sonra Türkiye şartlara uyarsa dosya tamamen kapatılacak.

Halktv.com.tr'nin haberine göre; ABD'nin İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'a yönelik, ABD Yüksek Mahkemesi'nde 2019'da açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ABD Yüksek Mahkemesi, New York Güney Savcılığı ile Halkbank yetkililerini, Çarşamba günü (11 Mart) DPA (Deferred Prosecution Agreement / Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması) imzaları için duruşmaya çağırdı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

"ABD’deki Halk Bank Davası düşüyor.

Halkbank davasında mahkeme, tarafları çarşamba günü DPA (Deferred Prosecution Agreement / Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması) imzaları için duruşmaya çağırdı.

New York Güney Savcılığı ve Halkbank arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda davanın düşmesi bekleniyor."

"ŞARTLAR SAĞLANIRSA DOSYA TAMAMEN KAPATILACAK"

Öte yandan Halk TV Londra temsilcisi Hüseyin Günay da anlaşma sonrası yapılacakları şöyle anlattı:

"ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı.

Buna göre; anlaşmanın belirli şartları olacak, önce dava askıya alınacak, sonra Türkiye şartlara uyarsa dosya tamamen kapanacak.

Şartlar, belirli bir para cezası olabilir, suçu bir daha işlememek olabilir, banka içinde çeşitli değişiklik olabilir.

Hukuken şartlara uyulmadığında savcılık davayı yeniden açma hakkına sahiptir.

Şartları anlaşma metni açıklanınca öğreneceğiz."

NE OLMUŞTU?

ABD’li savcılar, Halkbank'ın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki para hizmeti sağlayıcıları ve paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu gizlice transfer ettiğini iddia ediyor.

Halkbank'a yöneltilen suçlamalarda ayrıca petrol gelirlerinin altın ve nakde dönüştürüldüğü, bu işlemlerin meşru gösterilmesi için sahte gıda sevkiyat belgeleri düzenlendiği öne sürülüyor. Halkbank ise tüm suçlamaları reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi döneminde, 2019’da açılan dava, ABD - Türkiye ilişkilerinde diplomatik gerilime neden olmuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davayı "yasa dışı ve çirkin bir adım" olarak değerlendirmişti.

ABD'de, Halkbank davasının mevcut hali ile sonraki adımların konuşulacağı "durum konferansı toplantısı" 27 Ocak'ta yapılacaktı. Ancak yaşanan son gelişmede değerlendirme toplantısının ertelenmesine karar verildi.