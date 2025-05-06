ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme

Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen "Halkbank Davası" kapsamında banka, ABD'deki avukatı Robert Cary aracılığıyla ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’a 22 Ekim 2024 tarihinde New York’taki 2. ABD Temyiz Mahkemesi tarafından verilen kararı temyiz etmek için pazartesi gününe kadar süre tanımıştı.

Dilekçeye Yüksek Mahkeme’nin internet sitesinde henüz yer verilmezken, Halkbank'ın avukatı Robert Cary de herhangi bir açıklama yapmadı.

HALKBANK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

ABD'li savcılar, Halkbank’ın İran’ın gizlice 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu transfer etmesine yardım ettiğini, petrol gelirlerini altın ve nakde çevirdiğini ve bu gelirlerin transferini haklı göstermek için sahte gıda sevkiyatları belgelendirdiğini öne sürdü.

Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde para transferi yapan servisler ve paravan şirketler kullanarak yaptırımları deldiği iddialarıyla açılan dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo suçlamalarını reddetti.