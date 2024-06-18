ABD'deki ilk duruşma ertelendi: Eylem Tok ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Timur C. ile annesi Eylem Tok'un tutukluğunun gözden geçirileceği duruşma bugün Boston'da görüldü. Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD mahkemesi, Timur Cihantimur'un da duruşmasını erteledi ve tutukluluğun devamına karar verdi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanmasına başlanan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 27 Haziran'a ertelendi. ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Timur Cihantimur'un da duruşmasını erteledi.

Hakim Donald Cabell, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Tok'un duruşmasına 27 Haziran Perşembe günü devam edileceğini söyledi.

Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un, bir sonraki duruşmaya kadar "tutukluluğunun devamına" karar verdi.

Söz konusu kazada, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla tutuklu bulunan 17 yaşındaki Cihantimur'un ise ilerleyen saatlerde ayrıca hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Mahkeme önünde toplanan bir grup Türk vatandaşı ise kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesine destek vermek amacıyla "Justice for Murat" (Murat için adalet) yazılı dövizler açtı.

ABD mahkemesinin tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedilmişti.

ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşmasını da erteledi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Tok'un avukatı Brendan Kelley, müvekkilinin serbest bırakılması gerektiğini savunarak, Türk yasalarına göre bir ebeveyn tarafından işlendiğinde suçun cezasız kalabileceğini ve bu durumun ABD-Türkiye anlaşması uyarınca iadeye uygun olmayabileceğini iddia etmişti. Kelley, "Müvekkilim, iade edilmesi bile mümkün olmayan bir şey için gözaltında tutuluyor" demişti.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

ÖNCE MISIR'A KAÇTILAR

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur C.'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırmasuçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

ABD'DE TUTUKLANDILAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada Tok ve oğlu Timur C.'nin ABD'de tutuklandığını açıklamıştı.

Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur C., Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır" diye yazmıştı.

İade yargılaması sürecini yakından takip edeceklerini belirten Tunç, "Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır" demişti.