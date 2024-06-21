ABD'deki kritik davada karar: Timur Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verildi

Kemerburgaz’daki kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve olaydan hemen sonra annesi Eylem Tok’la yurtdışına kaçan Timur Cihantimur bugün ABD’de 2’nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılamada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevinin şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.

Savcı ise Cihantimur'un kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıktı, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti.

Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"HAKİMİN KARARI BİZİ SEVİNDİRDİ"

Kendisini kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin Boston'daki davayı takip eden temsilcisi olarak tanıtan Esat Gök, duruşma sonrası mahkeme binası önünde basına açıklama yaptı.

Kararın kendilerini memnun ettiğini belirten Gök, "Avukatları, Timur Cihantimur'un saygın bir aileden geldiğini, serbest bırakılırsa kaçmayacağını savundu. Madem saygın bir aileydi, neden kazadan sonra ambulans çağırmak yerine kaçmayı tercih ettiler? Dolayısıyla hakimin kararı bizi sevindirdi." diye konuştu.

Davanın yakın bir süreçte sonuçlanmayabileceğine işaret eden Gök, iki ülke arasındaki iade anlaşması çerçevesinde anne oğulun Türkiye'ye teslim edilmeleri gerektiğini söyledi.

Gök, "Şu an adaletin git gide yerine geldiğini görüyoruz ve seviniyoruz. Hakimin, aynı kararı anne Eylem Tok için de verdiğini görmek istiyoruz." dedi.

ANNE OĞUL BOSTON'DA YAKALANMIŞTI

İstanbul'daki kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, Türkiye'nin iade talebi üzerine 14 Haziran'da annesi ile Boston'da yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı ayrı hakim karşısına çıkan anne ile oğlunun kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Söz konusu kazayla ilgili "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletmiş, mahkeme de ikinci duruşmayı bir hafta öne çekerek dün için tarih vermişti.

EYÜPSULTAN'DAKİ KAZA

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.​​​​​​​

