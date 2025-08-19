ABD'deki Ukrayna zirvesinde konuşulanlar: Toprak takası tartışıldı mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da görüştükten sonra başkent Washington'da bulunan Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi.

Doğu Salonu'nda yapılan toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

TRUMP: "TOPRAK TAKASLARINI TARTIŞMAMIZ GEREKİYOR"

The Guardian'ın aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, diğer liderlere “Mevcut temas hattını, yani savaş bölgesini göz önünde bulundurarak, olası toprak takaslarını da tartışmamız gerekiyor" dedi. Ancak Putin'in, herhangi bir barış anlaşmasının parçası olarak Ukrayna'ya güvenlik garantisi verileceğini kabul ettiğini de belirtti.

Trump, “Çok önemli bir adım olarak, Başkan Putin, Rusya'nın Ukrayna için güvenlik garantilerini kabul edeceğini kabul etti ve bu, dikkate almamız gereken kilit noktalardan biri ve bunu masada ele alacağız, ayrıca kimin ne yapacağı da önemli” dedi.

Rusya'nın Tass haber ajansına göre Putin, Trump ile telefonda görüşürken Ukrayna ile doğrudan görüşme “fikrine” açık olduğunu söyledi, ancak toplantının gerçekleşeceğine dair bir onay gelmedi.

Daha önce Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ile “herhangi bir formatta” görüşmeye hazır olduğunu ve toprak sorunlarının Rus cumhurbaşkanı ile ikili düzeyde görüşüleceğini söylemişti.

MACRON: PUTİN, BARIŞA İSTEKLİ DEĞİL

Amerikan NBC televizyonuna röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Putin'in barışa istekli olduğunu düşünmediğini söyledi.

Macron, Trump'ın Putin ve Zelenski arasında duyurduğu ikili görüşmenin sonuçsuz kalması veya üçlü bir zirvenin gerçekleşmemesi halinde, Rusya'ya hem "birincil" hem de "ikincil" yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Fransız lider, "Bir saldırgan var, o da Rusya. İnsanları öldürmeyi seçen, çocukları kaçıran, ateşkesi ve barışı reddeden bir ülke. Bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında eşit bir durum yaratamayız" değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise “Birçok önemli konuyu görüşeceğiz. Bunlardan ilki güvenlik garantileri, bunun bir daha olmayacağından nasıl emin olabileceğimiz, ki bu her türlü barışın ön koşulu” dedi.