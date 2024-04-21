ABD'deki Universal Studios tema parkında tramvay kazası sonucu 14 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletindeki film stüdyosu ve tema parkı Universal Studios Hollywood'da tramvayın kaza yapması sonucu 14 kişi yaralandı.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Los Angeles İtfaiye Birimi, kazaya ilişkin ihbarın ardından olay yerine gitti.

İtfaiye yetkilileri, kazada 14 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Bölge Şerifi Maria Abal, konuya ilişkin açıklamasında, Universal Studios Hollywood'daki 4 vagonlu tur tramvayının yokuş aşağı ilerlerken kontrolden çıktığını belirtti.

Tramvayın frenlerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir arıza olduğunu kaydeden Abal, yaklaşık 100 kişilik kapasiteye sahip tramvayda kaza anında kaç kişi olduğunun bilinmediğini söyledi.

Eyalet yetkilileri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.