ABD ‘demokrasisi’: Filistin vurgusu nedeniyle sergi kapatıldı

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

ABD’deki Craft Alliance sanat merkezi, “Tohum Ekmek, Umut Yeşertmek” sergisini ‘antisemitik’ olduğu gerekçesiyle kapattı. Sergi açılışından kısa bir süre önce, sanatçılar Dani Collette ve Allora McCullough’un “Dayanışma Sembolü” adlı kefiye desenli cam kase ve “Toprak Geri” yazılı karpuz şeklindeki parçalar gibi bazı eserleri, sanatçıların bilgisi olmadan kaldırıldı.

Ayrıca, “Filistin’e Özgü” ve “Nehirden Denize” gibi eserlerin başlık kartları da kaldırıldı. Sanat merkezi, bu eserlerin İsrail devletine karşı “şiddet ve yıkım” çağrısında bulunan “antisemitik sloganlar ve imgeler” içerdiğini iddia ederken sanatçılar, eserlerinin barışçıl bir diyalog başlatmayı amaçladığını savunarak karara tepki gösterdi.