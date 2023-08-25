ABD'den 6 Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşına yaptırım kararı

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) çatışmalarda sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 6 KDC ve Ruanda vatandaşını yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan söz konusu kişilerin KDC'nin doğusundaki çatışmalara katkı sağladığı ve 5,5 milyon insanın göç etmesinden sorumlu olduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınanlar, KDC vatandaşları Tuğgeneral Andrew Nyamvumba ve Bernard Byamungu ile Ruanda vatandaşları Apoilinaire Riaxizimana, Sebastian Uwimbabazi, Ruvugayimikore Protogene ve Albay Salomon Tokolonga olarak açıklandı.