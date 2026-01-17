ABD'den açıklama: İran'ı tehdit etti
ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ı tehdit etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ABD üslerini hedef alması halinde sert karşılık verileceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanlığı İran'a uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ABD üslerini hedef aldığına dair bilgi aldıklarını ve İran'ın saldırı düzenlemesi halinde çok sert karşılık verileceği ifade edildi.
Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump ile oyun olmaz" ifadeleri kullanıldı.