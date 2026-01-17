Giriş / Abone Ol
  • 17.01.2026 17:10
  • Giriş: 17.01.2026 17:10
  • Güncelleme: 17.01.2026 17:11
ABD'den açıklama: İran'ı tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanlığı İran'a uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ABD üslerini hedef aldığına dair bilgi aldıklarını ve İran'ın saldırı düzenlemesi halinde çok sert karşılık verileceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump ile oyun olmaz" ifadeleri kullanıldı.

