ABD'den Bahreyn’deki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Bahreyn’de bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "silahlı çatışma tehdidi" nedeniyle acil görevde bulunmayan ABD hükümeti personeli ile ailelerinin Bahreyn’den ayrılmalarının istendiği bildirildi.

ABD vatandaşlarının Bahreyn’den ayrılmaları tavsiye edilen açıklamada, ayrılma imkanı olmayanların bulundukları yerlerde güvenli bir alanda kalmaya hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

Büyükelçiliğin tüm rutin konsolosluk hizmetlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığı belirtilen açıklamada, acil durumlar için ABD vatandaşlarının büyükelçilikle iletişime geçebileceği hatırlatıldı.