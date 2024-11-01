ABD'den Çin'e çağrı: Nüfuzunuzu kullanın

ABD'nin, Pyongyang'ın Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa yardım etmek üzere Rusya'ya binlerce asker göndermesinin ardından Çin'i Rusya ve Kuzey Kore üzerindeki nüfuzunu kullanarak gerilimin tırmanmasını önlemeye çağırdığı bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, üst düzey üç ABD'li diplomat Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng ile hafta başında bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'nin endişelerini aktaran diplomatlar, Çin'i, Rusya ve Kuzey Kore üzerindeki nüfuzunu kullanarak gerilimin tırmanmasını önlemeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin beklentisinin Rusya ve Kuzey Kore arasındaki faaliyetleri engellemek için Çin'in sahip olduğu nüfuzu kullanması yönünde olduğunu ve Pekin'in bunu bildiğini ifade etmişti.

ÇİN, RUSYA'DAKİ KUZEY KORE ASKERLERİ KONUSUNDA SESSİZ

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, yaptığı açıklamada, Çin'in Ukrayna krizi konusundaki tutumunun "tutarlı ve net" olduğunu söyledi.

Liu, "Çin, Ukrayna krizinin barış görüşmeleri ve siyasi yollarla çözülmesi için çaba sarf ediyor. Bu pozisyon değişmeden kalacak. Çin bu amaçla yapıcı bir rol oynamaya devam edecek" dedi.

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin olduğunu ve Kuzey Kore güçlerinden 8 bininin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını belirtiyor. Washington, bu askerlerin gelecek günlerde Kremlin'in Ukrayna birliklerine karşı savaşmasına yardım etmeye hazırlandığını vurguluyor.

Çin bu hamleyle ilgili henüz yorum yapmadı.

KUZEY KORE'NİN DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.