ABD'den Delcy Rodriguez kararı

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'da alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası görev yapan Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e yönelik yaptırımların kaldırıldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuela bağlantılı bir yaptırıma ilişkin güncelleme yayımlandı.

Açıklamada, Rodriguez'e yönelik yaptırımların kaldırıldığı bilgisi verildi.

Rodriguez, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin kararını "ülkeler arası ilişkileri normalleştirme ve güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak" nitelendirdi.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, "Bu sürecin ve kararlılığın, nihayetinde ülkemize yönelik yürürlükteki ek yaptırımların kaldırılmasına da olanak tanıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Rodriguez, ocakta Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Venezuela'nın geçici başkanı olarak göreve başlamıştı.