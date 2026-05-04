ABD'den "donanmaya ait gemi vuruldu" iddiasının ardından Hürmüz Boğazı açıklaması

İran basını, İran güçlerinin ABD'ye ait savaş gemisini vurduğunu yazdı.

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Deniz kuvvetlerinin hızlı uyarıyıla ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi" denildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Cask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine 2 füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.

Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi.

ABD İRAN BASININI YALANLADI

İran basınının haberinin ardından ABD Merkez Komutanlığı açıklama yaptı.

X platformu üzerinden TSİ 14.01'de açıklama yapan Komutanlık, İran basınını yalanladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada "Hiçbir ABD Donanması gemisi vurulmadı. ABD güçleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına deniz ablukası uyguluyor" ifadelerini kullanıldı.

Komutanlıktan TSİ 15.15'te yapılan bir diğer açıklamada ise ABD bayraklı 2 ticaret gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu.

İRAN UYARIDA BULUNMUŞTU

İran ordusu, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi halinde saldırı düzenleyeceği uyarısında bulunmuştu.

İran ordusunun Birleşik Komuta Başkanı Ali Abdollahi, Reuters'ın yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bizim elimizde olduğunu ve gemilerin güvenli geçişinin silahlı kuvvetlerle koordine edilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Herhangi bir yabancı silahlı kuvvetin, özellikle de saldırgan ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşma ve girme niyetinde olması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz."