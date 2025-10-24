ABD'den Gazze ateşkesi için açılan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezine atama

ABD halihazırda ABD'nin Yemen Büyükelçiliği görevini yürüten Steven Fagin'in, Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planının uygulanması amacıyla kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak görevlendirildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fagin, Gazze'de ateşkes süreci için önemli bir role getirildi.

2022'den bu yana ABD'nin Yemen Büyükelçisi olan Fagin, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının uygulanması amacıyla bu hafta açılan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak görevlendirildi.

RUBİO DUYURDU

Söz konusu atama kararı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgeye yaptığı ziyaret esnasında kamuoyuna duyurulurken, kıdemli diplomatın Gazze'deki ateşkes sürecinde aktif rol oynaması bekleniyor.

2020-2021 döneminde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde ve 2018-2019 döneminde ise Erbil'de görev yapan Fagin, uzun yıllardır bakanlıkta Orta Doğu ile ilgili görevler alan kıdemli diplomat olarak biliniyor.

ABD Merkez Komutanlığı komutasında, İsrail'in güneyinde bu hafta açılan söz konusu merkezin askeri yöneticiliğini de ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanı General Patrick Frank üstleniyor.