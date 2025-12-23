Giriş / Abone Ol
ABD'den gönüllü ayrılışa 3 bin dolar teşvik

ABD, ülkeden "gönüllü ayrılacak" yasa dışı göçmenlere verilen teşviki artırdı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan karara ilişkin videoda, "Noel Baba"nın ICE üniforması giyerek, göçmenleri yakaladığı ve sınır dışı ettiği tasvir edildi.

Dünya
  • 23.12.2025 16:36
  • Giriş: 23.12.2025 16:36
  • Güncelleme: 23.12.2025 16:43
Kaynak: AA
ABD'den gönüllü ayrılışa 3 bin dolar teşvik
Fotoğraf: AA

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), yıl sonuna kadar ülkeden "gönüllü ayrılacak" yasa dışı göçmenlere verilen teşvikin 3 bin dolara çıkarıldığını bildirdi.

ICE, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, göçmenlere ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Yapay zekayla hazırlanan videoda, "Noel Baba"nın ICE üniforması giyerek, yasa dışı göçmenleri yakaladığı ve sınır dışı ettiği tasvir edildi.

Videoya ilişkin yapılan açıklamada da yıl sonuna kadar ülkeden "gönüllü ayrılacak" göçmenlere verilen teşvikin 3 bin dolara çıkarıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yasa dışı göçmenlerin "CBP Home" adlı uygulama aracılığıyla ülkeyi gönüllü şekilde terk etmeleri için 1000 dolarlık teşvik sağlıyor.

ICE, Trump'ın ikinci döneminin ilk 9 ayında, Chicago, Los Angeles ve Charlotte, North Carolina dahil pek çok şehirde düzenlediği göçmenlik operasyonları kapsamında yaklaşık 220 bin kişiyi gözaltına alırken, bunların yaklaşık 75 bininin sabıka kaydı bulunmuyor.

