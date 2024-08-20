ABD'den Güney Kore'ye 3,5 milyar dolarlık Apache helikopteri satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore'ye yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde Apache helikopteri ve ilgili ekipmanın satışına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore'ye 3,5 milyar dolarlık 36 "AH-64E Apache" helikopter ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği bildirilen açıklamada, helikopterlerin, Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesindeki siyasi istikrarını ve güvenliğini artırma çabalarına katkı sağlayacağı kaydedildi.