ABD'den, Haniye suikastının ardından ilk açıklama: Ateşkes zorunluluk

ABD, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutta suikast sonucu öldürülmesinin ardından ilk resmî açıklamayı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gazze'de ateşkes artık zorunluluk" dedi.

Blinken, suikasttan haberdar olmadıklarını da öne sürdü.

58 yaşında öldürülen Haniye, ABD'nin kendisini 'teröristler listesine' eklediği 2018'den beri Katar'da yaşıyordu.

HANİYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için gittiği Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki evi vuruldu. Haniye ve bir koruması, saldırı sonucu şehit oldu" denildi.

İsrail, suikasta ilişkin bir açıklama yapmazken aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek" dedi.