ABD'den HTŞ açıklaması: "Terör örgütü" listesinden çıkarılacak mı?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) "terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin güncel bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Sözcü Miller, Suriye'de Beşar Esad dönemi sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HTŞ'nin "terör örgütleri" listesinden çıkarılması ihtimaline ilişkin yeni gelişme olmadığını belirten Miller, HTŞ'yi hedef alan mevcut yaptırımlar dışında bu konuda açıklayacağı yeni bir durumun da bulunmadığını ifade etti.

"UMUT VERİCİ"

"HTŞ'den bazı umut verici açıklamalar duyduk" diyen Miller, HTŞ'nin ileriye yönelik adımlarını takip edeceklerini kaydetti.

ABD, 2018'de, HTŞ'yi Yabancı "terör örgütleri" listesine almıştı.