ABD'den HTŞ yönetiminin askerî atamasına tepki: İnsan hakları suçlusu, komutan yapılamaz

Şam'da yönetimi elinde bulunduran HTŞ'ye Savunma Bakanlığı, “Ehrar el-Şarkiyye” grubunun eski komutanı Ahmed İhsan Feyyad Hays’in (nam-ı diğer Ebu Hatem Şeqra), Deyrizor, Rakka ve Haseke bölgelerinde konuşlu 86. Tümen’in başına getirildiğini açıkladı.

Bu atama, hem ABD'nin hem de Rojava yönetiminin tepkisini çekti.

"IŞİD’LE MÜCADELEDE TEHDİT OLUŞTURUYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, “İnsan hakları ihlalleriyle dolu bir geçmişe sahip birinin resmi bir göreve atanması ciddi bir hatadır. Bu durum, IŞİD’le mücadelede de tehdit oluşturmaktadır. ABD bu kararı kesinlikle desteklememektedir” dedi.

GEÇMİŞİ KANLI DOSYALARLA DOLU

Ebu Hatem Şeqra, 2019’da Kürt siyasetçi ve Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hevrin Xelef’in öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Aynı zamanda Halep’teki bir cezaevinde sistematik işkence ve infazlara karıştığı iddia ediliyor.

ABD, Şeqra’yı 2021 yılında terör listesine almış, Hazine Bakanlığı ise Halep’teki suçları nedeniyle 2018’den bu yana yaptırım uygulamıştı.

SDG'DEN DE TEPKİ

Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Rojava yönetimi de söz konusu atamaya tepki gösterdi.

SDG tarafından yapılan açıklamada “Uluslararası alanda suçlu bulunmuş bir kişinin, kritik bir askeri göreve getirilmesi kabul edilemez. Bu kişi yargılanmalı ve cezasını çekmelidir" denildi.