ABD'den hukuki kılıf: İptal edilen gümrük vergileri geri dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma ile üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin önerisine göre Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık’tan yapılan ithalata yüzde 10, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre’den gelen ürünlere ise yüzde 12,5 oranında vergi uygulanacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre Trump yönetimi, söz konusu adımla daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ülke bazlı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki zemin üzerinden yeniden yürürlüğe koymayı hedefliyor.

Önerilen tarifeler, 1974 Ticaret Yasası’nın 301. Maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların sonucu olarak hazırlandı.

Yeni vergiler hemen yürürlüğe girmeyecek. Düzenleme, kamuoyu görüşleri ve inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından nihai hale getirilecek.

Yazılı görüşlerin 6 Temmuz’a kadar sunulması, kamu duruşmalarının ise 7 Temmuz’da başlaması bekleniyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, zorla çalıştırma ile üretilen malların ticaretinin Amerikalı çalışanlar açısından haksız rekabet yarattığını belirterek, bu duruma artık izin vermeyeceklerini söyledi.

Plan kapsamında bazı ürünler muaf tutulacak. Sığır eti, domates, muz, kahve ve portakal suyu gibi bazı gıda ürünleri ile halihazırda farklı vergilere tabi olan metaller, belirli yakıtlar ve kimyasallar yeni tarifelerin dışında kalacak.