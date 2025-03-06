ABD'den, Husilerin liderlerine yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Husilerin 7 üst düzey üyesine yönelik yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, Çin ve İran'daki tedarikçilerden silah temin ederek Kızıldeniz'in güvenliğini tehdit ettiği" belirtilen Husilere yönelik atılan yeni adımların detayları paylaşıldı.

Bu kapsamda, Husiler olarak anılan Ensarullah'ın 7 üst düzey mensubuna "silah kaçakçılığı ve silah tedariki anlaşmalarındaki rolleri" neticesinde yaptırım uygulanacağı aktarılan açıklamada, Yemenli sivilleri Ukrayna'da Rus hatlarında savaşmak üzere işe aldığı belirlenen bir şirkete karşı da gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

4 MART'TA LİSTEYE DAHİL EDİLMİŞTİ

Açıklamada, Husilerin bölgedeki kontrolünü ortadan kaldırmak için Yemen hükümetiyle çalışılacağı kaydedildi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Husileri "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Mevcut ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 4 Mart'ta, Yemen'deki İran destekli Husileri resmen "yabancı terör örgütleri" listesine eklediklerini bildirmişti.