ABD'den ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarına ya da ülkede ikamet eden kişilere yönelik ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere yönelik vize kısıtlama uygulanacağını duyurarak, "Kendi ülkemizde sansürü reddetmek için önlemler alırken, bazı yabancı hükümet ve yetkililerin bu boşluğu doldurduğuna dair endişe verici örnekler görüyoruz" dedi.

Özellikle sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar nedeniyle yabancı yetkililer tarafından ABD vatandaşlarına yönelik uygulanan baskıcı girişimlerin kabul edilemez olduğunu ifade eden Rubio, ABD'de yasal olarak korunan ifade özgürlüğüne yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını savunarak, bu tür girişimlerin ABD egemenliğini ihlal ettiğini ve asla hoş görülemeyeceğini belirtti. Rubio, bazı durumlarda ilgili kişilerin aile üyelerinin de kısıtlamalardan etkilenebileceğini açıkladı.

İfade özgürlüğünün ABD'nin temel değerlerinden biri olduğunu savunan Rubio, "ABD halkı için en kıymetli haklardan biri olan ifade özgürlüğünü sadece içeride değil, dış kaynaklı tehditlere karşı da korumaya kararlıyız" dedi.

Yeni vize kısıtlama politikası, Göç ve Vatandaşlık Yasası kapsamına yürürlüğe konulacak. Yasa, Dışişleri Bakanlığı'na "ABD için potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları doğurabilecek" yabancıların ülkeye girişini engelleme yetkisi veriyor.

ABD, SOSYAL MEDYA İNCELEMESİ İÇİN ÖĞRENCİ VİZE RANDEVULARINI DURDURMUŞTU

ABD basınında dün yer alan haberlerde, Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluklara, öğrenci vizesi başvurusu yapanlara yönelik vize randevusu verilmesinin durdurulması yönünde talimat verdiği belirtilmiş, söz konusu başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından randevuların yeniden verilmeye başlanacağı ifade edilmişti. Mevcut randevuların söz konusu karardan etkilenmeyeceği belirtilmişti.