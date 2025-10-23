ABD'den iki Rus petrol şirketine yaptırım kararı

Yakın zamanda Macaristan'da yapılması planlanan ancak Rubio-Lavrov telefon görüşmesinin ardından Trump-Putin zirvesinden vazgeçilmişti ve sonrasında Trump cephesinden yaptırım tehdidi gelmişti. ABD bu tehditten kısa süre sonra Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

ROSNEFT İLE LUKOİL LİSTEYE ALINDI

Yeni yaptırım kararıyla Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil yaptırım listesine alındı. Rusya'yı Ukrayna savaşı için derhal ateşkesi kabul etmeye çağıran ABD, daha fazla yaptırıma da hazır olduklarını belirtti. Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımları duyurduğu açıklamasında, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" dedi. Bessent, "Ya bu öğleden sonra kapanıştan sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya'ya yönelik yaptırımlarda önemli bir artış açıklayacağız" dedi.