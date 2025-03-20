ABD'den İmamoğlu açıklaması: "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye teşvik edebiliriz"

Beyaz Saray'daki basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya yanıt veren ABD Dışişleri Sözcüsü Tammy Bruce, "Başka ülkenin içişlerine saygı duyuyoruz ancak insan haklarına saygılı davranmalarını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, basın toplantısının sonunda kendisine yöneltilen "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi İmamoğlu yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Değerlendirmeniz nedir" sorusuna şu cevabı verdi:

"Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız."