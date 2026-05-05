ABD'den Irak için seyahat uyarısı

ABD Bağdat Büyükelçiliği, Irak’taki güvenlik durumuna ilişkin yeni bir uyarı yayımlayarak vatandaşlarını bir kez daha ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Açıklamada, Irak hava sahasının yeniden açıldığı ve sınırlı sayıda ticari uçuşun başladığı belirtilirken, ülkede hâlâ ciddi güvenlik risklerinin bulunduğu belirtildi. Özellikle hava sahasında roket, insansız hava araçları (İHA) ve füze tehdidinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Irak’a seyahat etmeyin. Halihazırda Irak’taysanız derhal ülkeyi terk edin" ifadesine yer verildi.

Öte yandan, ABD’nin Irak’taki diplomatik temsilciliğinin zorunlu tahliye kararına rağmen sınırlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve ülkedeki Amerikan vatandaşlarına destek vermeye devam ettiği bildirildi.

Ancak güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği veya Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu’na gitmemeleri istendi.