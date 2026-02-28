ABD'den İran'a gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı

ABD, İran'da yabancılara yönelik gözaltı uygulamaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamayla, "Ayetullah Hamaney'in emriyle ABD Büyükelçiliği personelinin rehin alınmasını" eleştirdi.

Açıklamada, "İran, on yıllardır, diğer devletlere karşı siyasi koz olarak kullanmak üzere masum Amerikalıları ve diğer ulusların vatandaşlarını acımasızca gözaltına almaya devam etti" ifadesine yer veren Rubio, bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Bakan Rubio, açıklamasında, "İran bu uygulamadan vazgeçmezse ABD pasaportuyla İran'a giriş-çıkışlarla ilgili potansiyel coğrafi seyahat kısıtlaması dahil ek önlemler almak zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "İran'ın gözaltına alınan tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini" belirten Rubio, böyle bir durumda ise söz konusu yaptırımların kaldırılabileceğinin altını çizdi.

"SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

Rubio son olarak, ABD vatandaşlarının İran'a "hiçbir sebeple" seyahat etmemesi gerektiğine işaret ettiği açıklamasında, İran'da bulunan tüm ABD vatandaşlarının da "derhal" ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.