ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı

ABD, İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar duyuruldu.

Açıklamada, İran'ın ‘ABD yaptırımlarından kaçınmasına kolaylık sağlayan’ 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedildi. Listede finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kuruluşlardan birinin ‘İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı’ aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın ‘yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği’ de ifade edildi.