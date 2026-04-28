ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım listesindeki İran hava yollarına hizmet sunan üçüncü taraf şirketlerin ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini duyurdu. Bessent, yabancı hükümetlere "şirketlerinizin bu uçaklara hizmet vermesini engelleyin" çağrısı yaptı.

  • 28.04.2026 01:29
  • Giriş: 28.04.2026 01:29
  • Güncelleme: 28.04.2026 01:31
ABD'den İran hava yollarıyla iş yapanlara yaptırım tehdidi
Fotoğraf: AA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapanların ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini bildirdi.

Bessent, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapmanın, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" belirten Bessent, yabancı hükümetlere, yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçaklara jet yakıtı, ikram, iniş ücretleri veya bakım dahil olmak üzere herhangi bir hizmet sunmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atma çağrısında bulundu.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, "ekonomik öfke" kapsamında İran üzerindeki maksimum baskıyı sürdüreceğini, İran kuruluşlarıyla iş yapılmasını kolaylaştıran ya da doğrudan iş yapan üçüncü taraflara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini ifade etti.

