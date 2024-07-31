ABD'den, İran'ın füze ve İHA programlarını destekleyen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım kararı

ABD, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) programlarını desteklediği belirtilen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) programlarına katkıda bulundukları belirtilen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran ve Çin merkezli 7 şirkete, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığının (MODAFL) füze ve İHA programlarına katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Konuya ilişkin 5 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, İran'ın balistik füze ve İHA programlarının hem bölgedeki hem de dünyadaki sivillerin yaşamını tehlikeye attığı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD, İran'ın bu ölümcül silahları üretmesini kolaylaştıranlara bedel ödetmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.