ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına "krizlere hazırlıklı olmaları" uyarısı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'la tırmanan gerilimin ardından İsrail'deki vatandaşlarına krizlere karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

ABD Büyükelçiliği, protestoların yaşandığı İran'la gerilen ilişkilerin ardından İsrail'de bulunan ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeli için uyarı mesajı yayımladı.

Uyarı mesajında, İsrail'deki Amerikalılara "kişisel güvenlik ve hazırlık konusunda standart tavsiyelere uymaları" gerektiği hatırlatıldı. ABD vatandaşlarının olası aksaklıklar karşısında seyahat planlarını gözden geçirmeleri de istendi.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği ihtimaline işaret ediliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ölenlerin sayısının 147'si emniyet görevlisi olmak üzere 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.