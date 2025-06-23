ABD'den Katar'daki vatandaşlarına peş peşe uyarı: "Evlerinizde kalın"

İran’a yönelik saldırının ardından dünya genelinde bir güvenlik uyarısı yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki personeline "dikkatli olmaları" yönünde çağrı yaptı.

Bakanlığın aralarında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki vatandaşlarını, bölgedeki gelişmeler sonrası yaşanabilecek protesto ve benzeri taşkınlıklara karşı uyarmasının ardından ABD'nin Doha Büyükelçiliği yeni bir uyarı yayımlayarak Katar'daki vatandaşlarından ikinci bir duyuruya kadar güvenli alanlarda kalmalarını istedi.

Doha Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Aşırı tedbir amacıyla, Amerikan vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar evlerinde kalmalarını öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.