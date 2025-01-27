ABD'den Kolombiya devlet yetkilileri ve aile yakınlarına vize kısıtlaması

ABD'nin, hava yoluyla sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ''Bakan (Marco) Rubio, Kolombiya hükümet yetkilileri ve yakın aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarını onayladı.'' ifadesine yer verildi.

Sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkesine inişine izin vermeyen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya tepki gösterilen açıklamada, ABD'nin, öncelikli gündemi olan sınır dışı etme uygulamalarına devam edeceği belirtildi.

Söz konusu gelişme üzerine Rubio'nun, Bogota'daki ABD Büyükelçiliğine, göçmenleri taşıyan uçakların inişini engelleyen Kolombiyalı yetkililer ve ailelerinin vize işlemlerinin ''derhal askıya alınmasını emrettiği'' kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunma konusunda geri adım atmayacağı, vize kısıtlamasının ''Kolombiya'nın kendi vatandaşlarının geri dönüşünü kabul etme yükümlülüklerini yerine getirene kadar'' devam edeceği vurgulandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların dün ülkeye inişine izin vermediğini açıklamış, ABD Başkanı Donald Trump, Petro'nun bu davranışının ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, acil ve kararlı misilleme tedbirlerinin alınması talimatı verdiğini aktarmıştı.

Trump, Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını istediğini, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini belirtmişti.

TRUMP YÖNETİMİNİN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARI

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ABD'de, ICE kuvvetlerine 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığı ve 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı belirtilmişti.