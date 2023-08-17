ABD'den "Kuzey Kore-Rusya silah anlaşmaları" gerekçesiyle 3 şirkete yaptırım

ABD, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki silah ticareti anlaşmalarının "merkezinde olduğu" gerekçesiyle Slovakyalı Ashot Mkrtychev'e ait 3 firmayı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), Kuzey Kore ve Rusya'ya arasındaki silah ticaretleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mkrtychev adlı "silah tüccarının", kurucusu veya yöneticisi olduğu 3 firmaya yaptırım kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ABD'nin, "Kuzey Kore'nin Rusya'yı destekleyen yasa dışı finansman ağlarını yok etmeye devam ettiğini" belirtti.

Nelson, söz konusu silah ticareti faaliyetlerine ilişkin yaptırımların süreceğine işaret etti.