ABD'den Kuzey Kore'ye 'müzakere masası' çağrısı

ABD, Kuzey Kore'nin 'kışkırtıcı adımlar attığını' savunarak müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

ABD, Kuzey Kore'ye "kışkırtıcı" adımlardan vazgeçmesi ve müzakere masasına dönmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslimini duyurmak üzere Pyongyang'da düzenlenen törene katılmasına yönelik haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Miller, basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'yi kışkırtıcı adımlarına devam etmemeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Pyongyang yönetiminin nükleer deneme olasılığına ilişkin soruya Miller, "Konuya ilişkin bir değerlendirmem yok" yanıtını verdi.

Miller, Kuzey Kore'nin kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağış ve seller konusunda ise "Elbette düşüncelerimiz, dünyanın herhangi bir yerindeki insanların afet yaşadığı durumlarda olduğu gibi Kuzey Kore halkıyla birliktedir" ifadelerini kullandı.