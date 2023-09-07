ABD'den Kuzey Kore'ye: Rusya'ya silah sağlamanın sonuçları olacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya silah sağlamasının "sonuçları" olacağını ve yalnızca ABD değil diğer ülkelerin de tepkileriyle karşılaşacağını söyledi.

​​​​​​​Kirby, başkent Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah görüşmeleri iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya ciddi miktarda silah sağlayıp sağlamadığına ilişkin "toptan satış yapıldığına dair bilgileri olmadığını" belirten Kirby, Pyongyang'ın "Rus ordusuna büyük çaplı mühimmat sağladığını görmedik. Wagner'e bazı roketler ve topçu mühimmatı sağladığını biliyoruz. Bu da aylar önceydi" ifadesini kullandı.

John Kirby, Moskova ile Pyongyang'ın herhangi bir yasa dışı silah anlaşmasına varması durumunda bunu gündeme getirmekten çekinmeyeceğini dile getirdi.

Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamasının "sonuçları" olacağını ve ABD ile diğer ülkelerin tepkileriyle karşılaşacağını vurguladı.