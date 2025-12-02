ABD'den nadir elementlerin tedariği için 134 milyon dolarlık fon

ABD Enerji Bakanlığı, nadir toprak elementlerinde yurtiçi tedarik zincirini güçlendirmek için 134 milyon dolara kadar fon sağlayacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fon ile ABD'de nadir toprak elementleri tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin, yabancı kaynaklara bağımlılığın azaltılmasının ve ülkenin enerji güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bakanlık, maden atıkları, elektronik atıklar ve diğer atık malzemeler gibi geleneksel olmayan kaynaklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve rafine edilmesine yönelik projelerin bu kapsamda destekleneceğini bildirdi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ekonomisini ayakta tutan kritik mineraller ve malzemeler konusunda uzun süredir yabancı ülkelere bağımlı olunduğunu söyledi. Wright, "Bu kaynaklara kendi ülkemizde sahibiz, ancak yıllarca süren rehavet, ABD'nin madencilik ve sanayi altyapısını diğer uluslara kaptırdı" açıklamasında bulundu.

Öte yandan bakan, bu eğilimin tersine çevrildiğini, ABD'nin enerji ve ekonomik güvenliği için gerekli malzemeleri çıkarma, işleme ve üretme kapasitesinin yeniden inşa edildiğini ifade etti.