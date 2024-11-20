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ABD'den 'olası hava saldırısı' açıklaması: Kiev Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatıldı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin, olası hava saldırısı nedeniyle bir günlüğüne kapatıldığı açıklandı. Büyükelçilik çalışanlarına bulundukları yerlerde kalmaları tavsiye edildi.

Dünya
  • 20.11.2024 12:31
  • Giriş: 20.11.2024 12:31
  • Güncelleme: 20.11.2024 12:33
Kaynak: AA
ABD'den 'olası hava saldırısı' açıklaması: Kiev Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatıldı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Ukrayna'ya olası yoğun hava saldırısı nedeniyle bir günlüğüne kapatıldığı bildirildi.

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik olası yoğun hava saldırısıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında Büyükelçiliğin bugün için kapalı olacağı, Büyükelçilik çalışanlarına bulundukları yerlerde kalmalarının tavsiye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD (Kiev) Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava alarmı verilmesi halinde derhal sığınmaya hazır olmalarını öneriyor." ifadesi kullanıldı.

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