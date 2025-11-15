ABD'den operasyon: Maduro "Yeni bir Gazze istemiyoruz" dedi

ABD’nin Karayip ve Doğu Pasifik’te yürüttüğü deniz ve hava operasyonları “Güney Mızrağı Operasyonu” (Operation Southern Spear) adıyla resmen duyuruldu. Washington operasyonu “narko-terörle mücadele” olarak tanımlarken, Venezuela yönetimi gelişmeleri “askerî tehdit” olarak değerlendirdiği açıklamalar yaptı.

"BATI BİZİM MAHALLEMİZDİR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 14 Kasım’da yaptığı paylaşımda Karayip ve Pasifik’te yürütülen faaliyetlerin “Operation Southern Spear – Güney Mızrağı Operasyonu” adıyla başlatıldığını açıkladı. Hegseth, operasyonun amacını “narko-terörist ağları etkisiz hale getirmek ve ABD’yi korumak” olarak tanımladı ve “Batı Yarımküre bizim mahallemizdir; bu mahalleyi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Uluslararası haber ajanslarına göre Eylül’den bu yana bölgede en az 20 tekne vuruldu ve yaklaşık 80 kişi öldü. AP ve CNN, saldırıların son iki günde de devam ettiğini, ABD hava unsurlarının “uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen” tekneleri hedef aldığını aktardı.

ABD’nin bölgedeki askerî varlığı da genişledi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona bağlı görev grubu Karayip’e yönlendirildi. ABD yönetimi bu sevkiyatın operasyonun parçası olduğunu doğruladı ancak Venezuela’ya yönelik bir askerî müdahaleye ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Donald Trump, gazetecilerin sorusu üzerine “Ne olacağını size söyleyemem ancak uyuşturucunun ülkeye (ABD'ye) girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik” dedi.

"YENİ BİR GAZZE İSTEMİYORUZ"

Gelişmelere ilişkin Venezuela’dan net tepkiler geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 13-14 Kasım tarihlerinde yaptığı açıklamalarda ABD halkına seslenerek "barış için Venezuela ile birlik olmaya" çağırdı.

Maduro açıklamalarında “Amerika kıtasının barışı için birleşin. Artık sonsuz savaşlar olmasın. Artık haksız savaşlar olmasın. Artık Libya olmasın. Artık Afganistan olmasın” dedi. CNN’e konuşan Maduro, Trump’a gönderdiği mesajda İngilizce olarak “Yes, peace. Yes, peace” (Evet, barış. Evet, barış) ifadelerini kullandı.

Maduro ayrıca “Güney Amerika’da yeni bir Gazze istemiyoruz” diyerek bölgedeki askerî hareketliliğin durdurulması çağrısı yaptı. Caracas yönetimi, ordunun “azami alarm” seviyesine geçirildiğini bildirdi.

Maduro, ayrıca ülkenin farklı bölgelerinden gelen gençlerin katıldığı mitingde gençlere seslenerek, ABD'den gelebilecek bir "işgal tehdidine" karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

ABD SADECE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ HEDEF ALIYORMUŞ!

Washington ise operasyonun Venezuela’yı hedef almadığını belirtiyor. ABD Güney Komutanlığı, faaliyetlerin “uyuşturucu trafiği ve organize suç örgütlerine karşı” yürütüldüğünü iddia etti.