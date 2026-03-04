ABD'den Pakistan’daki bazı konsolosluklar için kısmi tahliye kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki Lahor ve Karaçi kentlerinde bulunan ABD konsolosluklarından acil görevi olmayan personel ile aile üyelerinin ayrılmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, insansız hava aracı ve füze saldırıları tehdidi ile ticari ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pakistan’ın Lahor ve Karaçi kentlerindeki ABD konsolosluklarında görev yapan acil olmayan personel ile aile üyelerine ülkeden ayrılma talimatı verdi.

Bakanlık, kararın güvenlik riskleri nedeniyle alındığını belirtti. Açıklamada, İslamabad’daki ABD Büyükelçiliği’nin statüsünde ise herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Pakistan genelinde ’’terör saldırısı’’ riskinin sürdüğü uyarısında bulundu.