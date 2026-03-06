ABD'den "Patriot" hamlesi

ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK), Patriot füze savunma bataryalarını Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne taşıdığı, bataryaların Ortadoğu'ya kaydırılabileceği iddia edildi.

Seul merkezli Yonhap ajansının yerel askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, USFK, bünyesindeki Patriot füze savunma bataryalarını ülke içinde harekete geçirdi.

Buna göre füze bataryaları, ABD ordusuna ait C-15 ve C-17 nakliye uçaklarıyla, ülkedeki üslerden, Seul'ün güneyindeki Pyeongtaek kentinde konuşlu Osan Hava Üssü'ne taşındı.

Haberde, sevkiyatın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan çatışma riski nedeniyle "ABD'nin, füze bataryalarını Ortadoğu'ya konuşlandırmaya hazırlandığına" işaret ettiği kaydedildi.

GEÇİCİ KONUŞLANDIRMA

USFK'den iki Patriot füze bataryası, ABD'nin Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları dolayısıyla Ortadoğu'ya geçici konuşlandırılmış, Ekim 2025'te iade edilmişti.

CNN'in haberinde, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğu ve mevcut hava savunma sistem ve mühimmat stoklarının hepsini önleyemeyebileceği aktarılmıştı.

Alçak ve orta irtifada seyreden balistik füzeleri önlemek üzere tasarlanan Patriot bataryaları, Kuzey Kore "tehditlerine" karşı USFK bünyesinde kullanılıyor.