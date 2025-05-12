ABD'den PKK'nin fesih kararına ilişkin açıklama: ABD, NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır

ABD Büyükelçiliği, PKK'nin fesih kararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır" denildi.

Büyükelçilik açıklamasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio görüşmesine de değinildi. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır.

Medeni dünyada terörün geleceği yoktur."