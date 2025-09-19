ABD'den Polonya'ya 780 milyon dolarlık silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 780 milyon dolarlık 2 bin 506 Javelin füzesi ve 253 fırlatma ünitesinin satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan açıklamada, Polonya hükümetinin Javelin füzeleri ile ilgili lojistik unsurlar ve program desteği talebine ilişkin askeri satışın onaylandığı ve bunun için gerekli bildirimin Kongre’ye yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Polonya’nın 2 bin 506 adet Javelin füzesi ve 253 adet fırlatma ünitesi satın almak üzere talepte bulunduğu aktarılırken, ayrıca satış paketine; füze simülasyon mermileri, pil soğutma üniteleri, alet kitleri, yedek parça desteği, ABD hükümeti ve yüklenici tarafından sağlanacak teknik yardım, nakliye ile diğer ilgili lojistik ve program desteği unsurlarının dahil edildiği bildirildi.