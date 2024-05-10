ABD'den, Rusya'nın "Hindistan" iddiasına yanıt

ABD, Rusya'nın "Washington'un, Hindistan seçimlerine müdahil olduğu" iddiasını yalanladı. Rusya, ABD'nin Hindistan'daki seçimlere müdahil olarak, ülkenin iç politikasını dengesizleştirmek istediğini iddia ediyor.

Dünya 10.05.2024 14:47 Giriş: 10.05.2024 14:47

Güncelleme: 10.05.2024 14:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA