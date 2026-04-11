ABD'den Rusya petrolüyle ilgili kritik hamle

ABD yönetimi, süresi 11 Nisan 2026’da dolan Rus petrolü ve petrol ürünleri alımına ilişkin muafiyeti uzatma kararı verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, 11 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere Rusya’dan deniz yoluyla petrol alımına bir aylık istisna tanımıştı. Bu adım, ABD ile İsrail’in İran’la yaşadığı askeri gerilim ve savaş ortamında küresel enerji fiyatlarını dengelemeye yönelik bir girişim olarak yorumlanmıştı. Söz konusu muafiyetin süresi bugün itibarıyla sona eriyordu.

TRUMP İLE BESSENT BEYAZ SARAY’DA GÖRÜŞTÜ

Reuters’ın aktardığına göre ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Perşembe günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmede, enerji piyasalarında dalgalanmayı önlemek amacıyla Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetinin uzatılması konusunda uzlaşı sağlandı.

ASYA’DAN EK SÜRE TALEBİ GELDİ

Hindistan ve Filipinler’in de aralarında bulunduğu bazı Asya ülkelerinin, muafiyetin sürdürülmesi için ABD Enerji Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduğu belirtiliyor. Bu ülkelerin, sipariş ettikleri Rus petrolünün bir bölümünün lojistik aksaklıklar nedeniyle henüz teslim edilmediğini bildirerek ek süre istediği ifade ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI HÂLÂ KAPALI

İran’la yaşanan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda kapanma sürüyor. Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen boğazdaki gemi trafiği henüz olağan seyrine dönmedi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise mevcut tabloyu “tarihin en büyük petrol arzı kesintisi” olarak tanımlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı’nın aldığı bu karar, Rusya’nın Ukrayna savaşını finanse etmesini zorlaştırmaya yönelik çabaları zayıflatacağı gerekçesiyle hem ABD’de hem de uluslararası alanda tepki çekiyor. Washington yönetimi, 20 Mart’ta da enerji fiyatlarını baskılamak amacıyla İran petrolüne 30 günlük bir muafiyet tanımış, bu adım hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından eleştirilmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Jerry Moran da karara tepki gösterdi. Moran, “Yaptırımların kaldırılması, bize zarar vermek isteyen ülkelerin işine yarar. İran ve Rusya, Amerikalıların ve masum insanların hayatını tehlikeye atmak için iş birliği yapıyor” dedi.

