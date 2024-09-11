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ABD'den, "Rusya'ya ölümcül silah transferi" iddiasıyla İran'a yeni yaptırımlar

ABD, Rusya'ya ölümcül silahlar transfer ederek Ukrayna'daki savaşa Moskova lehine destek sağladığı gerekçesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirdi.

Dünya
  • 11.09.2024 13:13
  • Giriş: 11.09.2024 13:13
  • Güncelleme: 11.09.2024 13:17
Kaynak: AA
ABD'den, "Rusya'ya ölümcül silah transferi" iddiasıyla İran'a yeni yaptırımlar
Fotoğraf: AA

ABD Hazine Bakanlığı, Biden yönetiminin İran'a uygulamaya karar verdiği yeni yaptırımları açıkladı.

Açıklamada, İran'ın, Ukrayna'daki "yasa dışı" savaşında Rusya'ya ölümcül silahlar göndererek destek olduğuna işaret edildi ve buna göz yumulmayacağı kaydedildi.

Bakanlık, açıklamasında, Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bu silahların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığı iddia edildi.

Bu kapsamda söz konusu silah transferiyle ilgili İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine eklendi.

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