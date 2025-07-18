ABD'den SDG açıklaması: Mevcut yönetime entegre olma vakti geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in Suriye'ye karşı yaptığı son saldırıları değerlendiren Bruce, "ABD, son İsrail saldırılarını desteklemedi." ifadelerine yer verdi.

Bruce, "Mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı ateşkes sağlamak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik olarak iletişim kuruyoruz." dedi.

Suriye'de Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyda bölgesinde şiddetin nasıl başladığına dair "daha fazla soruşturmaya" ihtiyaç duyulduğunu belirten Bruce, bölgede son dönemdeki tırmanışın "Dürziler ve Bedeviler arasındaki rekabetten" kaynaklandığını söyledi.

Bruce, PKK'nin silah bırakmasını "memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Bruce, Irak'ın kuzeyinde "halka açık bir törende" silahların yakıldığını vurgulayarak, "PKK'yi yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz, bu yüzden silahları bırakıp bu tehdidi ortadan kaldırma yönündeki her adım memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin durumuna da vurgu yapan Bruce, "Elbette SDG'nin IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini kaydetti.