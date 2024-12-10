ABD'den SDG açıklaması: Politika değişikliğimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Suriye Demokratik Güçleri'ne dair açıklamalarda bulundu.

Miller, SDG'ye verecekleri desteğin devam edeceğini, gerilim ve çatışmadan yana olmadıklarını söyledi.

Miller, Türkiye destekli SMO'nun Menbiç'e SDG'nin elinden alması hakkında ise şunları söyledi:

"Bu konuda ilgili tüm taraflara ilişkin tutumumuz açık, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz; bu istikrarsızlık döneminden yararlanıp Suriye'de kendi konumunu daha da güçlendirmeye çalışan kimseyi görmek istemiyoruz. Bu durumu bölgede tüm ilgili taraflara net bir şekilde iletiyoruz. SDG'nin IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürme, IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevlerini güvence altına alma gibi önemli görevleri yerine getirdiğini düşündüğümüzde, bu görevlerinden hiçbir şekilde dikkatlerinin dağılmasını istemiyoruz. Bölgedeki ilgili taraflara bunu net bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz."

"SDG, ABD'NİN ÖNEMLİ BİR ORTAĞIDIR"

Miller, Washington yönetiminin SDG'ye desteğine ilişkin 'herhangi bir değişiklik olmadığını' dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "SDG, ABD'nin önemli bir ortağıdır. Onlara yönelik politikamızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Miller, Beşar Esad'ın devrilmesine öncülük eden cihatçı Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) terör listesinden çıkarmayacaklarını da söyledi.

BLİNKEN-FİDAN GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemininin vurgulandığı aktarıldı.