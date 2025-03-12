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ABD'den SDG-HTŞ anlaşması hakkında açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de SDG ve HTŞ arasında imzalanan anlaşmayı 'memnuniyetle' karşıladığını belirtti.

Güncel
  • 12.03.2025 10:04
  • Giriş: 12.03.2025 10:04
  • Güncelleme: 12.03.2025 10:15
Kaynak: AA
ABD'den SDG-HTŞ anlaşması hakkında açıklama

ABD, Suriye'de geçici Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yapılan anlaşmayı 'olumlu' karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de geçici yönetim HTŞ ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart Pazartesi günü imzalanan anlaşma hakkında açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, ABD'nin, SDG'nin orduya entegrasyonunu öngören anlaşmayı 'memnuniyetle' karşıladığı belirtildi.

ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için "güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği" ifade edildi.

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