ABD'den sivil limanları hedef alma tehdidi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca bulunan sivil limanlarının da hedef olabileceği tehdidinde bulundu.

İran'ın söz konusu limanları uluslararası deniz taşımacılığını tehdit eden askerî operasyonlar yürütmek için kullandığı savunulan açıklamada, "bu tehlikeli eylem masum insanların hayatını riske atmaktadır. Askerî amaçlarla kullanılan sivil limanlar koruma statüsünü kaybeder ve uluslararası hukuka göre meşru askerî hedef haline gelir" denildi.

CENTCOM, İran’daki sivillere İran deniz kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden derhal uzak durmaları çağrısında da bulundu. İranlı liman işçilerinin, idari personelin ve ticari gemi mürettebatlarının İran donanmasına ait gemilerden ve askerî ekipmanlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Mesajda şöyle denildi: "ABD güçleri, İran’daki sivilleri İran deniz kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden derhal uzak durmaya çağırmaktadır. İranlı liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatı İran donanmasına ait gemilerden ve askerî ekipmanlardan uzak durmalıdır. İran rejimi, Hürmüz Boğazı boyunca bulunan sivil limanları uluslararası deniz taşımacılığını tehdit eden askerî operasyonlar için kullanmaktadır. Bu tehlikeli eylem masum insanların hayatını riske atmaktadır. Askerî amaçlarla kullanılan sivil limanlar koruma statüsünü kaybeder ve uluslararası hukuka göre meşru askerî hedef haline gelir."