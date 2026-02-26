ABD'den sızma girişimi engellendi: Küba, karasularını ihlal eden tekne hakkında detayları paylaştı

Küba güvenlik timleri, kara sularında "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürdü.

Küba İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Florida'dan geldiği belirlenen FL7726SH sicil numaralı sürat teknesinin, Villa Clara eyaletine bağlı Falcones Adacığı'na doğru yaklaştığının tespit edildiği belirtildi.

"Dur" ihtarına uymayan sürat teknesinden ateş açılması üzerine, çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm yaralıların tahliye edildiği ve tıbbi yardım aldığı bilgisi paylaşıldı.

HÜKÜMET AÇIKLAMA YAPTI

Küba hükümeti, yaptığı açıklamada, teknedeki 10 kişiden çoğunun "suç ve şiddet geçmişi" bulunduğunu belirterek bunların, ABD'de yaşayan "silahlı" Kübalılar olduğunu ve "adaya sızarak terör eylemleri yapmak istediklerini" vurguladı.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ

10 yolcudan 7'sinin kimliğinin tespit edildiğini bildiren hükümet, bunların Amijail Sanchez Gonzalez, Leordan Enrique Cruz Gomez, Conrado Galindo Sariol, Jose Manuel Rodriguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara ve Roberto Azcorra Consuegra olduğunu açıkladı.

Öldürülen dört kişiden birinin ise Michel Ortega Casanova olduğu ancak diğer üç kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

KÜBA GÜVENLİĞİ TARAFINDAN ARANIYORLAR

Teknedeki yolculardan Gonzalez ve Gomez'in, "terör eylemlerinin teşvik edilmesi, planlanması, organize edilmesi, finanse edilmesi, desteklenmesi veya gerçekleştirilmesinde rol aldıkları" gerekçesiyle Küba güvenliğince arandığı ifade edildi.

Hükümet, "silahlı sızma eyleminin" başarılı olmasını sağlamak için ABD'den gönderilen Duniel Hernandez Santos'un ise gözaltına alındığını belirterek eylemlerini itiraf ettiğini duyurdu.